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DAX aktuell 21.10.2026 15:58:45

Freundlicher Handel: DAX mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel: DAX mit grünem Vorzeichen

Aktuell wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 1,48 Prozent aufwärts auf 25 678,59 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,107 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,034 Prozent leichter bei 25 295,76 Punkten, nach 25 304,42 Punkten am Vortag.

Bei 25 249,96 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 682,11 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,540 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der DAX einen Stand von 25 575,01 Punkten auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, den Stand von 25 011,35 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 21.10.2025, einen Stand von 24 330,03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,64 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit SAP SE (+ 3,13 Prozent auf 207,85 EUR), adidas (+ 2,78 Prozent auf 162,50 EUR), Zalando (+ 2,74 Prozent auf 25,85 EUR), Siemens (+ 2,73 Prozent auf 267,35 EUR) und Infineon (+ 2,65 Prozent auf 53,42 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,28 Prozent auf 38,56 EUR), Deutsche Börse (-1,33 Prozent auf 304,80 EUR), Deutsche Telekom (-0,70 Prozent auf 25,54 EUR), Beiersdorf (-0,58 Prozent auf 81,66 EUR) und Merck (-0,58 Prozent auf 145,55 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4 005 513 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 230,655 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Beiersdorf AG 81,74 0,89% Beiersdorf AG
Deutsche Börse AG 313,40 1,92% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 25,94 2,05% Deutsche Telekom AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 38,73 1,07% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Infineon AG 51,74 -3,00% Infineon AG
Merck KGaA 146,75 3,09% Merck KGaA
SAP SE 215,25 4,69% SAP SE
Siemens AG 260,85 -1,70% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 69,46 0,73% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,53 -0,36% Vonovia SE
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