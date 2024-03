Freundlicher Handel: Dow Jones letztendlich mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsschluss wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Donnerstag kletterte der Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0,68 Prozent auf 39 781,37 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 12,994 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,11 Prozent auf 39 072,05 Punkte an der Kurstafel, nach 39 512,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 39 889,05 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 39 589,23 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 2,46 Prozent zu. Vor einem Monat, am 21.02.2024, wurde der Dow Jones mit 38 612,24 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 37 404,35 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 21.03.2023, einen Stand von 32 560,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,48 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 39 889,05 Punkte. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Goldman Sachs (+ 4,35 Prozent auf 413,71 USD), Home Depot (+ 2,81 Prozent auf 395,20 USD), 3M (+ 2,75 Prozent auf 99,17 EUR), Boeing (+ 2,39 Prozent auf 173,65 EUR) und Caterpillar (+ 2,28 Prozent auf 364,56 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Apple (-4,09 Prozent auf 171,37 USD), Intel (-1,47 Prozent auf 39,81 EUR), IBM (-1,06 Prozent auf 191,90 USD), UnitedHealth (-0,51 Prozent auf 491,69 USD) und Coca-Cola (-0,46 Prozent auf 60,47 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 28 955 204 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2,865 Bio. Euro heraus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,72 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at