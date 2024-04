Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

Der Dow Jones erhöht sich im NYSE-Handel um 16:01 Uhr um 0,44 Prozent auf 38 408,01 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 12,908 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,322 Prozent auf 38 116,89 Punkte an der Kurstafel, nach 38 239,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38 436,51 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38 297,72 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 39 475,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2024, wurde der Dow Jones mit 37 905,45 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, mit 33 808,96 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 1,84 Prozent zu Buche. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Verizon (+ 2,31 Prozent auf 39,49 USD), Microsoft (+ 1,15 Prozent auf 405,58 USD), Walt Disney (+ 1,13 Prozent auf 113,25 USD), JPMorgan Chase (+ 1,12 Prozent auf 191,53 USD) und American Express (+ 0,95 Prozent auf 235,21 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Chevron (-0,40 Prozent auf 161,28 USD), Boeing (-0,39 Prozent auf 169,81 USD), Salesforce (-0,22 Prozent auf 273,21 USD), Coca-Cola (-0,18 Prozent auf 60,44 USD) und UnitedHealth (-0,17 Prozent auf 490,41 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 1 586 133 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im Dow Jones mit 2,785 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,43 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at