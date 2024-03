Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Gewinnen

Am Donnerstag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 1,06 Prozent stärker bei 5 053,36 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,325 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,840 Prozent auf 5 042,32 Punkte an der Kurstafel, nach 5 000,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 021,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 058,91 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 1,20 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 21.02.2024, bei 4 775,31 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, bei 4 524,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.03.2023, wies der Euro STOXX 50 4 181,60 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 11,98 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 058,91 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 2,98 Prozent auf 26,49 EUR), SAP SE (+ 2,88 Prozent auf 178,60 EUR), Infineon (+ 2,87) Prozent auf 31,89 EUR), BNP Paribas (+ 1,67 Prozent auf 62,81 EUR) und Stellantis (+ 1,54 Prozent auf 27,05 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil BMW (-1,12 Prozent auf 105,03 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,94 Prozent auf 443,80 EUR), Siemens (-0,52 Prozent auf 174,84 EUR), Sanofi (-0,46 Prozent auf 87,15 EUR) und adidas (-0,37 Prozent auf 199,20 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 628 551 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 429,124 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at