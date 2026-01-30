Freundlicher Handel: FTSE 100 mittags mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in London am Freitagmittag.

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,18 Prozent stärker bei 10 190,33 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,825 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 10 171,80 Punkte an der Kurstafel, nach 10 171,76 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 10 141,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 199,45 Punkten lag.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,465 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 940,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 760,06 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 646,88 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,40 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 277,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Experian (+ 3,67 Prozent auf 27,94 GBP), Smith Nephew (+ 2,43 Prozent auf 12,43 GBP), Diageo (+ 2,23 Prozent auf 16,75 GBP), Lloyds Banking Group (+ 2,18 Prozent auf 1,08 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 1,78 Prozent auf 4,17 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Airtel Africa (-7,49 Prozent auf 3,16 GBP), Antofagasta (-4,09 Prozent auf 36,31 GBP), Fresnillo (-4,00 Prozent auf 37,44 GBP), Glencore (-2,62 Prozent auf 4,95 GBP) und Rio Tinto (-2,01 Prozent auf 67,11 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 36 544 903 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 249,328 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,14 erwartet. Mit 8,35 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at