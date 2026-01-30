Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LSE-Handel im Blick 30.01.2026 12:27:05

Freundlicher Handel: FTSE 100 mittags mit Kursplus

Freundlicher Handel: FTSE 100 mittags mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in London am Freitagmittag.

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,18 Prozent stärker bei 10 190,33 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,825 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 10 171,80 Punkte an der Kurstafel, nach 10 171,76 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 10 141,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 199,45 Punkten lag.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,465 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 940,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 760,06 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 646,88 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,40 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 277,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Experian (+ 3,67 Prozent auf 27,94 GBP), Smith Nephew (+ 2,43 Prozent auf 12,43 GBP), Diageo (+ 2,23 Prozent auf 16,75 GBP), Lloyds Banking Group (+ 2,18 Prozent auf 1,08 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 1,78 Prozent auf 4,17 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Airtel Africa (-7,49 Prozent auf 3,16 GBP), Antofagasta (-4,09 Prozent auf 36,31 GBP), Fresnillo (-4,00 Prozent auf 37,44 GBP), Glencore (-2,62 Prozent auf 4,95 GBP) und Rio Tinto (-2,01 Prozent auf 67,11 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 36 544 903 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 249,328 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,14 erwartet. Mit 8,35 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Glencore plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Rio Tinto plc

mehr Analysen
23.01.26 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
22.01.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
22.01.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
21.01.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airtel Africa 3,74 -3,11% Airtel Africa
Antofagasta plc 42,50 -10,47% Antofagasta plc
Diageo plc 19,45 1,57% Diageo plc
Experian PLC 31,40 0,64% Experian PLC
Fresnillo PLC 41,06 -10,58% Fresnillo PLC
Glencore plc 5,71 -3,16% Glencore plc
HSBC Holdings plc 14,76 0,68% HSBC Holdings plc
International Consolidated Airlines S.A. 4,80 1,78% International Consolidated Airlines S.A.
Legal & General plc 3,09 0,00% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,27 4,53% Lloyds Banking Group
Rio Tinto plc 76,40 -3,35% Rio Tinto plc
Sage PLC 11,05 -0,05% Sage PLC
Smith & Nephew plc 14,39 2,02% Smith & Nephew plc
WPP 2012 PLC 3,52 2,33% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 223,54 0,51%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:42 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04:21 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:23 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
31.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.01.26 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen