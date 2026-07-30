Rio Tinto Aktie
|84,61EUR
|2,67EUR
|3,26%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
30.07.2026 13:12:06
Rio Tinto Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7300 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe solide Halbjahreszahlen vorgelegt, schrieb Myles Allsop in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 20:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
73,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
84,15 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
72,57 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Myles Allsop
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
12:26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in London: So steht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
29.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)
|
29.07.26
|FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rio Tinto von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)