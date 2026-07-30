ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7300 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe solide Halbjahreszahlen vorgelegt, schrieb Myles Allsop in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 20:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.