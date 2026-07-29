Rio Tinto Aktie
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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8200 Pence belassen. Die Gewinn- und Verlustrechnung des Bergbaukonzerns decke sich mit den Erwartungen, schrieb Dominic O'Kane in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Den Ausblick habe das Unternehmen unverändert gelassen. Hervorzuheben seien avisierte Produktivitätsgewinne./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:13 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
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Unternehmen:
Rio Tinto plc
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
82,00 £
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
81,50 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
70,11 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
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KGV*:
-
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