Rio Tinto Aktie

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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

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29.07.2026 14:05:10

Rio Tinto Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8200 Pence belassen. Die Gewinn- und Verlustrechnung des Bergbaukonzerns decke sich mit den Erwartungen, schrieb Dominic O'Kane in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Den Ausblick habe das Unternehmen unverändert gelassen. Hervorzuheben seien avisierte Produktivitätsgewinne./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:13 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
82,00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
81,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
70,11 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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