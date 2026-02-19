Rio Tinto Aktie
|80,91EUR
|-2,86EUR
|-3,41%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rio Tinto nach Zahlen mit einem Kursziel von 6885 Pence auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege im erwarteten Rahmen, schrieb Amos Fletcher am Donnerstag. Die Dividende sei etwas höher als gedacht, während die Erwartungen bezüglich der Nettoschulden verfehlt worden seien./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rio Tinto plc Overweight
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
68,85 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
81,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
71,03 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Amos Fletcher
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Rio Tinto plc
|84,74
|1,16%
