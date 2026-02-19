Rio Tinto Aktie
|81,04EUR
|-2,73EUR
|-3,26%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rio Tinto nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 8010 Pence auf "Overweight" belassen. Der Bergbaukonzern habe die Erwartungen erfüllt, wobei die Barmittelentwicklung enttäusche, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Nach dem geplatzten Zusammengehen mit dem Rohstoffkonzern Glencore werde der Fokus nun auf der Unternehmensstrategie liegen. An den wichtigsten Zielen vom Kapitalmarkttag im Dezember habe sich nichts geändert./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:25 / GMT
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Overweight
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
80,10 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
81,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
70,99 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Rio Tinto plc
|81,01
|-3,29%
