Rio Tinto Aktie
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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Rio Tinto von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 7500 auf 9000 Pence angehoben. Das Management des Bergbaukonzerns treibe die Fokussierung auf Eisenerz, Kupfer, Aluminium und Lithium weiter voran, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts einer erwartet hohen Nachfrage nach Metallen für den raschen Ausbau der Elektromobilität und die Energiewende werte er dies positiv. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 nach oben./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Kaufen
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Unternehmen:
Rio Tinto plc
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
91,56 €
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Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
80,15 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Robert Czerwensky
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KGV*:
-
Nachrichten zu Rio Tinto plc
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16:19
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Rio Tinto auf 'Kaufen' - Fairer Wert 9000 Pence (dpa-AFX)
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27.05.26
|FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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26.05.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt letztendlich (finanzen.at)
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26.05.26
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26.05.26
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26.05.26
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
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26.05.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
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Analysen zu Rio Tinto plc
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