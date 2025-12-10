BAT Aktie

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

BAT-Investment 10.12.2025 10:04:06

FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAT von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BAT-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

BAT-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen BAT-Anteile an diesem Tag bei 29,24 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34,200 BAT-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BAT-Aktien wären am 09.12.2025 1 471,61 GBP wert, da der Schlussstand 43,03 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,16 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von BAT bezifferte sich zuletzt auf 93,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

