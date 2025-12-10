BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|BAT-Investment
|
10.12.2025 10:04:06
FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAT von vor 5 Jahren abgeworfen
BAT-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen BAT-Anteile an diesem Tag bei 29,24 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34,200 BAT-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BAT-Aktien wären am 09.12.2025 1 471,61 GBP wert, da der Schlussstand 43,03 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,16 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von BAT bezifferte sich zuletzt auf 93,98 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)mehr Nachrichten
|
10.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
10.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.12.25
|FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAT von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.12.25
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
09.12.25
|Handel in London: FTSE 100 legt am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
09.12.25
|British American Tobacco sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen (dpa-AFX)