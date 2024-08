Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX im Plus

Der MDAX zeigt am Mittag eine positive Tendenz.

Am Dienstag legt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,27 Prozent auf 25 241,91 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 249,107 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 25 189,00 Zählern und damit 0,059 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 174,14 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 25 325,43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 178,62 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bewegte sich der MDAX bei 25 116,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2024, lag der MDAX noch bei 27 281,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wies der MDAX einen Wert von 26 999,47 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 gab der Index bereits um 5,95 Prozent nach. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 7,75 Prozent auf 6,67 EUR), Lufthansa (+ 2,93 Prozent auf 5,84 EUR), TUI (+ 2,75 Prozent auf 6,05 EUR), AIXTRON SE (+ 2,14 Prozent auf 17,44 EUR) und Aroundtown SA (+ 2,12 Prozent auf 2,26 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen RATIONAL (-1,92 Prozent auf 869,50 EUR), TRATON (-1,34 Prozent auf 29,45 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,34 Prozent auf 118,20 EUR), Gerresheimer (-1,00 Prozent auf 94,50 EUR) und FUCHS SE VZ (-0,94 Prozent auf 37,78 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 499 349 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 20,013 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Die TRATON-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,45 Prozent bei der RTL-Aktie an.

