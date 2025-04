Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX steigt am Montagnachmittag

Am Montag bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,79 Prozent stärker bei 3 616,70 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 618,242 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,304 Prozent auf 3 599,21 Punkte an der Kurstafel, nach 3 588,29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 591,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 619,91 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 28.03.2025, wurde der TecDAX mit 3 651,67 Punkten gehandelt. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 28.01.2025, bei 3 681,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, bei 3 322,49 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5,24 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 905,01 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 3,52 Prozent auf 16,46 EUR), SAP SE (+ 2,60 Prozent auf 251,05 EUR), Siltronic (+ 1,68 Prozent auf 38,74 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,58 Prozent auf 47,58 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,52 Prozent auf 7,49 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Nagarro SE (-12,40 Prozent auf 58,65 EUR), IONOS (-2,39 Prozent auf 28,60 EUR), Formycon (-1,52 Prozent auf 22,70 EUR), 1&1 (-1,14 Prozent auf 15,58 EUR) und ATOSS Software (-0,91 Prozent auf 130,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 259 685 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 285,463 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Elmos Semiconductor-Aktie mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at