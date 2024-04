Freundlicher Handel: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne

Um 09:26 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,30 Prozent aufwärts auf 17 994,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 17 940,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 046,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 18 225,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.01.2024, den Stand von 16 686,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 903,00 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 7,47 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 4,64 Prozent auf 173,80 EUR), Bayer (+ 1,30 Prozent auf 27,67 EUR), Zalando (+ 1,15 Prozent auf 26,47 EUR), Sartorius vz (+ 1,10 Prozent auf 276,20 EUR) und Fresenius SE (+ 1,02 Prozent auf 27,66 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Henkel vz (-2,00 Prozent auf 72,56 EUR), Covestro (-0,49 Prozent auf 48,26 EUR), MTU Aero Engines (-0,41 Prozent auf 216,50 EUR), Siemens Energy (-0,39 Prozent auf 17,70 EUR) und Symrise (-0,19 Prozent auf 105,00 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 596 036 Aktien gehandelt. Mit 193,526 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,54 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

