Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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Index-Performance im Blick 19.06.2026 12:27:10

Freundlicher Handel: Pluszeichen im CAC 40

Freundlicher Handel: Pluszeichen im CAC 40

Der CAC 40 kommt am fünften Tag der Woche nicht vom Fleck.

Der CAC 40 verbucht im Euronext-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,17 Prozent auf 8 482,61 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,484 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,067 Prozent höher bei 8 473,69 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 467,98 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 470,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 8 501,36 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,243 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der CAC 40 7 981,76 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, wies der CAC 40 7 807,87 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 553,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,51 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 89 089 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 252,697 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Die SRTeleperformance-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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