Freundlicher Handel: So entwickelt sich der DAX am Mittag

Der Handel in Frankfurt verläuft derzeit in ruhigen Bahnen.

Um 12:10 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent stärker bei 16 793,87 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,687 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,118 Prozent höher bei 16 811,56 Punkten, nach 16 791,74 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 16 792,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 836,45 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 0,199 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 13.11.2023, den Stand von 15 345,00 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 13.09.2023, bei 15 654,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.12.2022, lag der DAX-Kurs bei 14 497,89 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 19,37 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 16 837,18 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit BASF (+ 4,39 Prozent auf 47,59 EUR), Continental (+ 2,05 Prozent auf 73,56 EUR), Symrise (+ 1,80 Prozent auf 107,40 EUR), Hannover Rück (+ 1,51 Prozent auf 228,50 EUR) und Brenntag SE (+ 1,23 Prozent auf 80,72 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Merck (-1,74 Prozent auf 135,20 EUR), Siemens Energy (-1,55 Prozent auf 10,46 EUR), Zalando (-1,50 Prozent auf 20,39 EUR), Deutsche Telekom (-1,38 Prozent auf 22,47 EUR) und Deutsche Bank (-1,29 Prozent auf 11,78 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die BASF-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2 119 306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 172,344 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

