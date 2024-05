Freundlicher Handel: So steht der STOXX 50 am Nachmittag

So bewegt sich der STOXX 50 am Donnerstag.

Am Donnerstag springt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,11 Prozent auf 4 482,94 Punkte an. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,188 Prozent auf 4 469,80 Punkte an der Kurstafel, nach 4 478,23 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 469,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 488,33 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 2,34 Prozent zu. Vor einem Monat, am 09.04.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 363,56 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 09.02.2024, den Stand von 4 215,59 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.05.2023, den Wert von 4 041,35 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,55 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 488,33 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,32 Prozent auf 39,20 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,43 Prozent auf 21,95 EUR), Reckitt Benckiser (+ 1,39 Prozent auf 46,10 GBP), Siemens (+ 1,31 Prozent auf 183,96 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,97 Prozent auf 437,60 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-6,04 Prozent auf 68,19 EUR), Allianz (-3,98 Prozent auf 262,70 EUR), HSBC (-3,83 Prozent auf 6,94 GBP), UniCredit (-0,68 Prozent auf 35,70 EUR) und BASF (+ 0,08 Prozent auf 49,55 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 9 757 939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 522,184 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

