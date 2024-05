Freundlicher Handel: STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen

Am ersten Tag der Woche herrscht in Europa ein ruhiger Handel.

Am Montag verbucht der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,02 Prozent auf 4 497,45 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,006 Prozent auf 4 496,95 Punkte an der Kurstafel, nach 4 496,66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 501,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 490,66 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, bei 4 422,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 299,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, bei 4 027,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 9,91 Prozent zu. Bei 4 543,01 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Enel (+ 1,11 Prozent auf 6,62 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,61 Prozent auf 49,62 CHF), BASF (+ 0,56 Prozent auf 48,49 EUR), Siemens (+ 0,55 Prozent auf 178,28 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,48 Prozent auf 66,35 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-0,37 Prozent auf 179,40 EUR), Deutsche Telekom (-0,23 Prozent auf 21,71 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,19 Prozent auf 461,20 EUR), Nestlé (-0,11 Prozent auf 92,32 CHF) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,10 Prozent auf 38,90 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 067 999 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 549,377 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

2024 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,01 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at