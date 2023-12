Freundlicher Handel: TecDAX-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu

Der TecDAX verzeichnet am zweiten Tag der Woche Kursanstiege.

Der TecDAX klettert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,39 Prozent auf 3 278,95 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 489,315 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,226 Prozent stärker bei 3 273,64 Punkten, nach 3 266,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 299,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 266,85 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wurde der TecDAX mit 2 975,45 Punkten berechnet. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 12.09.2023, bei 3 076,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2022, wurde der TecDAX auf 3 052,92 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 12,81 Prozent zu. Bei 3 350,46 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 788,38 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 7,26 Prozent auf 38,69 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 5,71 Prozent auf 92,88 EUR), MorphoSys (+ 4,49 Prozent auf 34,88 EUR), Siltronic (+ 2,04 Prozent auf 85,20 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,71 Prozent auf 18,77 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,73 Prozent auf 27,98 EUR), Nordex (-4,28 Prozent auf 9,74 EUR), SMA Solar (-4,18 Prozent auf 57,30 EUR), ADTRAN (-3,69 Prozent auf 6,00 USD) und HENSOLDT (-2,80 Prozent auf 23,58 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 640 871 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 173,326 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die SMA Solar-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die Telefonica Deutschland-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,56 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

