Freundlicher Handel: TecDAX schließt im Plus

Am Dienstag bewegte sich der TecDAX via XETRA schlussendlich 1,34 Prozent stärker bei 3 392,95 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 508,102 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,121 Prozent auf 3 352,05 Punkte an der Kurstafel, nach 3 348,01 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 336,01 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 396,89 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, lag der TecDAX bei 3 226,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2023, stand der TecDAX noch bei 2 942,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 308,46 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,06 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 396,89 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit MorphoSys (+ 12,96 Prozent auf 64,84 EUR), EVOTEC SE (+ 6,64 Prozent auf 14,13 EUR), QIAGEN (+ 4,00 Prozent auf 41,14 EUR), Bechtle (+ 3,36 Prozent auf 49,77 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 3,03 Prozent auf 103,85 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Infineon (-3,04 Prozent auf 33,60 EUR), AIXTRON SE (-2,47 Prozent auf 32,77 EUR), freenet (-1,94 Prozent auf 24,24 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,21 Prozent auf 19,16 EUR) und PNE (-0,60 Prozent auf 13,24 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 8 966 397 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 191,410 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Die freenet-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 7,60 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at