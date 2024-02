FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beendet den Mittwochshandel im Minus

Am Mittwoch fiel der FTSE 100 via LSE schlussendlich um 0,47 Prozent auf 7 630,57 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,382 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 666,31 Punkte an der Kurstafel, nach 7 666,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 7 630,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 689,69 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,059 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Wert von 7 733,24 Punkten. Der FTSE 100 erreichte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, den Wert von 7 321,72 Punkten. Der FTSE 100 wurde am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, mit 7 771,70 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 sank der Index bereits um 1,18 Prozent. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Croda International (+ 4,78 Prozent auf 48,05 GBP), GSK (+ 1,96 Prozent auf 15,68 GBP), Antofagasta (+ 1,70 Prozent auf 17,35 GBP), Severn Trent (+ 1,48 Prozent auf 25,98 GBP) und StJamess Place (+ 1,27 Prozent auf 6,54 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil WPP 2012 (-3,04 Prozent auf 7,71 GBP), Marks Spencer (-2,91 Prozent auf 2,47 GBP), Smurfit Kappa (-2,62 Prozent auf 34,55 EUR), M&G (-2,44 Prozent auf 2,24 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (-2,19 Prozent auf 5,19 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 122 039 292 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 191,963 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,38 zu Buche schlagen. Die Vodafone Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,83 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at