FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GSK-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit GSK-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,84 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in GSK-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 674,036 GSK-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 18,05 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 166,35 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 21,66 Prozent.

Jüngst verzeichnete GSK eine Marktkapitalisierung von 72,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at