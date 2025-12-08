Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

GSK Aktie

GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
GSK-Investition 08.12.2025 10:04:39

FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GSK-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit GSK-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,84 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in GSK-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 674,036 GSK-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 18,05 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 166,35 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 21,66 Prozent.

Jüngst verzeichnete GSK eine Marktkapitalisierung von 72,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu GSK PLC Registered Shsmehr Analysen

07:15 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 GSK Neutral UBS AG
25.11.25 GSK Hold Deutsche Bank AG
25.11.25 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.25 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GSK PLC Registered Shs 20,81 1,31% GSK PLC Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
09:41 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen