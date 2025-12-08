GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|GSK-Investition
|
08.12.2025 10:04:39
FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit GSK-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,84 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in GSK-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 674,036 GSK-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 18,05 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 166,35 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 21,66 Prozent.
Jüngst verzeichnete GSK eine Marktkapitalisierung von 72,87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.12.25
|Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
03.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 startet im Minus (finanzen.at)
|
03.12.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
Analysen zu GSK PLC Registered Shsmehr Analysen
|07:15
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|25.11.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:15
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|25.11.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:15
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|25.11.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|GSK Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|20,81
|1,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.