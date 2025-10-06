Unilever Aktie

WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

Profitable Unilever-Anlage? 06.10.2025 10:05:39

FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unilever-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Unilever-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Unilever-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Unilever-Papier an diesem Tag 47,97 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Unilever-Aktie investiert hat, hat nun 208,463 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.10.2025 auf 43,92 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 155,70 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,44 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Unilever belief sich zuletzt auf 107,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

03.10.25 Unilever Buy Deutsche Bank AG
30.09.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
29.09.25 Unilever Outperform Bernstein Research
29.09.25 Unilever Overweight Barclays Capital
26.09.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
