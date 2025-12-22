AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

Lukrativer AstraZeneca-Einstieg? 22.12.2025 10:04:06

FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AstraZeneca-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in AstraZeneca eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das AstraZeneca-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 113,06 GBP. Bei einem AstraZeneca-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 88,449 AstraZeneca-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des AstraZeneca-Papiers auf 136,72 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 092,69 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,93 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für AstraZeneca eine Börsenbewertung in Höhe von 212,13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

