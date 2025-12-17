BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|BAT-Investition im Blick
|
17.12.2025 10:03:57
FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAT-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der BAT-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 37,33 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 267,917 BAT-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 461,49 GBP, da sich der Wert einer BAT-Aktie am 16.12.2025 auf 42,78 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14,61 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte BAT einen Börsenwert von 93,48 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
