FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Unilever von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Unilever-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Unilever-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Unilever-Anteile bei 45,42 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Unilever-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 220,167 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Unilever-Aktien wären am 14.11.2025 9 841,48 GBP wert, da der Schlussstand 44,70 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 1,59 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Unilever betrug jüngst 109,57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at