FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in GSK-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der GSK-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das GSK-Papier bei 13,35 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 74,906 GSK-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen GSK-Papiere wären am 28.11.2025 1 341,57 GBP wert, da der Schlussstand 17,91 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,16 Prozent zugenommen.

Alle GSK-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 72,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at