GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Performance unter der Lupe
|
01.12.2025 10:04:31
FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der GSK-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das GSK-Papier bei 13,35 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 74,906 GSK-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen GSK-Papiere wären am 28.11.2025 1 341,57 GBP wert, da der Schlussstand 17,91 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,16 Prozent zugenommen.
Alle GSK-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 72,02 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
