FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vodafone Group von vor 10 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Vodafone Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 03.05.2014 wurde das Vodafone Group-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Vodafone Group-Aktie bei 2,23 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Vodafone Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,863 Vodafone Group-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.05.2024 auf 0,68 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30,43 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 69,57 Prozent.

Der Vodafone Group-Wert an der Börse wurde auf 18,28 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at