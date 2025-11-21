Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
21.11.2025 12:29:00
Fußball in 8K und 180 Grad: Apple tastet sich an europäische Top-Klubs heran
In der Hoffnung auf zahlungskräftige Fans setzt Apple für die Vision Pro auch auf Sportinhalte. Nun rückt europäischer Spitzenfußball auf die Agenda.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
