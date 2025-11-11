Geringe Katastrophenschäden bescheren Munich Re Gewinnsprung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ein äußerst katastrophenarmer Sommer hat dem Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) einen Gewinnsprung verschafft. Im dritten Quartal verdiente der Dax-Konzern (DAX) rund zwei Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor, wie er am Dienstag in München mitteilte. Zugleich übertraf das Unternehmen die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand weiterhin einen Gewinn von rund sechs Milliarden Euro an, obwohl nach neun Monaten schon fast 5,2 Milliarden Gewinn zu Buche stehen.

Zugleich musste die Konzernspitze ihre Erwartungen an die Einnahmen ein weiteres Mal kappen: Wegen veränderter Vertragsbedingungen und Wechselkurse dürfte der Versicherungsumsatz in diesem Jahr nur 61 Milliarden Euro erreichen, hieß es weiter. Erst im Sommer hatte das Management seine Erwartung auf 62 Milliarden gesenkt. Andererseits sollen die Aufwendungen für Schäden, Verwaltung und Vertrieb in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung und dem Geschäft mit Großkunden aus der Industrie einen kleineren Teil des Umsatzes aufzehren als bislang gedacht./stw/mis