Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
15.02.2026 14:19:20
Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
Pilots and flight attendants at Germany's flag carrier are staging an all-day walkout. Lufthansa has called the action "a completely unnecessary" escalation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
13.02.26
|Lufthansa-Aktie höher: Nach Streik kehrt Normalität zurück (dpa-AFX)
|
13.02.26
|ROUNDUP: Gewerkschaft: Piloten haben beim Lufthansa-Streik mitgezogen (dpa-AFX)
|
13.02.26
|Gewerkschaft: Piloten haben beim Lufthansa-Streik mitgezogen (dpa-AFX)
|
12.02.26