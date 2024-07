Gewinne in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende fester

Am Freitag beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 39 375,87 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 14,228 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,130 Prozent stärker bei 39 358,95 Punkten, nach 39 308,00 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 39 168,70 Punkte, das Tageshoch hingegen 39 399,62 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,484 Prozent. Vor einem Monat, am 05.06.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 38 807,33 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 05.04.2024, bei 38 904,04 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 05.07.2023, einen Wert von 34 288,64 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,40 Prozent nach oben. 40 077,40 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walmart (+ 2,64 Prozent auf 70,04 USD), Intel (+ 2,53 Prozent auf 32,02 USD), Apple (+ 2,16 Prozent auf 226,34 USD), Microsoft (+ 1,47 Prozent auf 467,56 USD) und Amazon (+ 1,22 Prozent auf 200,00 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen JPMorgan Chase (-1,87 Prozent auf 204,79 USD), Chevron (-1,53 Prozent auf 154,31 USD), Dow (-1,23 Prozent auf 52,23 USD), Cisco (-0,93 Prozent auf 46,65 USD) und Travelers (-0,89 Prozent auf 201,87 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 148 339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,164 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,97 zu Buche schlagen. Mit 6,52 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

