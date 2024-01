Gewinnwarnung bei JDSports belastet adidas- und PUMA-Aktien

Während die Titel der Briten an der Londoner Börse um ein Fünftel einbrachen, ging es für die Aktien der beiden deutschen Sportartikelhersteller adidas und PUMA um bis zu drei Prozent bergab. Außerdem waren die Vorgaben aus den USA klar negativ mit einem Kursverlust von mehr als zwei Prozent beim größten Konkurrenten Nike

JD Sports Fashion senkte seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr nach einem enttäuschenden Verlauf des wichtigen Weihnachtsgeschäfts. Das Unternehmen machte ungewöhnliches Wetter und zurückhaltende Konsumausgaben für die schwachen Umsätze in der Zeit vor den Feiertagen verantwortlich. Wie es weiter hieß, werden die Margen im Gesamtjahr wohl geringer ausfallen als im Vorjahr. Begründet wurde dies mit Sonderangeboten und Werbeaktionen, mit denen in der Weihnachtszeit Käufer angezogen wurden.

Auch Zalando wurde davon wohl in Mitleidenschaft gezogen, die Aktie des Online-Händlers setzte ihre Talfahrt mit einem Abschlag von 0,6 Prozent fort. Sie konnte damit nicht von positiven Impulsen des Konkurrenten Next profitieren. Dessen Papiere zogen in London um mehr als vier Prozent an. Grund waren erneut angehobene Ziele. Anders als JD Sports sprach Next von einem florierenden Weihnachtsgeschäft.

FRANKFURT (dpa-AFX)