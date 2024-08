Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Siemens-Aktie mit Buy

Goldman Sachs Group Inc. hat die Siemens-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 217 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Technologiekonzerns sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der beibehaltene Ausblick entspreche den Markterwartungen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:51 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 155,44 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 39,60 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten 569 318 Siemens-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 fiel die Aktie um 5,9 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen.

