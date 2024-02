Greenpeace macht Stimmung gegen OMV-Gasprojekt "Neptun Deep" - Michal Kubinec neuer Leiter des OMV Tankstellengeschäfts

Die Umweltorganisation Greenpeace, die die Nutzung fossiler Energieträger ablehnt, greift das OMV-Gasprojekt "Neptun Deep" in Rumänien in zwei Stoßrichtungen an.

Während in Rumänien vor einer Woche eine Klage gegen den Flächenwidmungsplan für das Projekt eingebracht wurde, fordert Greenpeace in Österreich in einem offenen Brief an die OMV und ihren Kernaktionär ÖBAG, das Milliardenprojekt abzusagen. Das Schreiben wurde auch von prominenten Wissenschaftern unterzeichnet.

Unterschrieben haben den Brief unter anderem Sigrid Stagl, Reinhard Steurer, Franz Essl, Helga Kromp-Kolb, Daniel Huppmann sowie 28 weitere aktive oder emeritierte Professoren und Professorinnen an österreichischen Universitäten.

Die rumänische OMV-Tochter Petrom und die staatliche Romgaz wollen insgesamt 4 Mrd. Euro in die Erschließung des Tiefsee-Erdgasfelds investieren. Das Projekt zählt zu den bedeutendsten Erdgasvorkommen in der Europäischen Union (EU) und soll Rumänien unabhängiger von russischen Gaslieferungen machen. Das erste Gas wird für 2027 erwartet.

Michal Kubinec neuer Leiter des OMV Tankstellengeschäfts

Das Tankstellengeschäft des teilstaatliche Energiekonzerns OMV bekommt hierzulande einen neuen Chef. Michal Kubinec übernimmt als Head of Retail, er ist damit für mehr als 200 Tankstellen-Standorte in Österreich zuständig, wie aus einer Aussendung am Donnerstag hervorging. Zuvor war der 34-Jährige für die OMV in der Slowakei tätig. Der Konzern will nachhaltiger werden, an ihren Tankstellen etwa mit dem Ausbau von E-Ladestationen und umweltfreundlicheren Kraftstoffen.

Die OMV-Aktie verliert in Wien zeitweise 0,12 Prozent auf 40,00 Euro.

APA