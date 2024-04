Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start fester

Der Euro STOXX 50 hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,57 Prozent auf 4 967,34 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,307 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,227 Prozent auf 4 950,22 Punkte an der Kurstafel, nach 4 939,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 950,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 974,65 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,941 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 26.03.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 5 064,18 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 26.01.2024, den Stand von 4 635,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.04.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 347,71 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,07 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 1,77 Prozent auf 173,22 EUR), Bayer (+ 1,00 Prozent auf 27,17 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,92 Prozent auf 38,35 EUR), Infineon (+ 0,81 Prozent auf 32,83 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,76 Prozent auf 119,70 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen BASF (-4,40 Prozent auf 48,75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,82 Prozent auf 415,50 EUR), UniCredit (-0,80 Prozent auf 34,94 EUR), Ferrari (0,00 Prozent auf 388,15 EUR) und Enel (+ 0,12 Prozent auf 6,07 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die BASF-Aktie aufweisen. 440 637 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 398,185 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,90 zu Buche schlagen. Mit 9,27 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

