Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Plus

Schlussendlich bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,27 Prozent stärker bei 4 494,65 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,100 Prozent auf 4 487,21 Punkte an der Kurstafel, nach 4 482,74 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 478,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 501,42 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,995 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.07.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 473,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.05.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 511,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.08.2023, lag der STOXX 50 noch bei 3 943,76 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 9,84 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 2,21 Prozent auf 36,55 EUR), Enel (+ 1,62 Prozent auf 6,73 EUR), Glencore (+ 1,43 Prozent auf 4,11 GBP), Allianz (+ 1,36 Prozent auf 276,10 EUR) und Siemens (+ 1,35 Prozent auf 167,10 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil RELX (-0,60 Prozent auf 34,99 GBP), Rio Tinto (-0,47 Prozent auf 47,62 GBP), SAP SE (-0,47 Prozent auf 195,62 EUR), BAT (-0,25 Prozent auf 27,59 GBP) und Novartis (+ 0,00 Prozent auf 100,40 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 18 444 418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 532,093 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,76 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at