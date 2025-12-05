Rio Tinto Aktie

63,34EUR -0,26EUR -0,41%
Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

05.12.2025 10:55:47

Rio Tinto Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5300 Pence auf "Hold" belassen. Der neue Chef des Bergbaukonzerns habe angesichts der vorab gesendeten Indikationen auf dem Kapitalmarkttag nichts mehr wirklich Überraschendes präsentiert, schrieb Liam Fitzpatrick in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
53,00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
54,92 £ 		Abst. Kursziel*:
-3,50%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
54,97 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,58%
Analyst Name::
Liam Fitzpatrick 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

