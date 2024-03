Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsende steigen

Letztendlich beendete der DAX den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 18 212,63 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,821 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,023 Prozent tiefer bei 18 175,08 Punkten, nach 18 179,25 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 18 225,97 Punkte, das Tagestief hingegen 18 140,99 Zähler.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,54 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 22.02.2024, bei 17 370,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.12.2023, lag der DAX-Kurs bei 16 706,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.03.2023, wurde der DAX mit 15 216,19 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,61 Prozent. 18 225,97 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,23 Prozent auf 16,53 EUR), Sartorius vz (+ 2,50 Prozent auf 381,70 EUR), Zalando (+ 2,45 Prozent auf 24,66 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,31 Prozent auf 230,00 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,27 Prozent auf 39,86 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-2,12 Prozent auf 31,22 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,64 Prozent auf 436,50 EUR), BMW (-1,26 Prozent auf 103,65 EUR), Hannover Rück (-1,12 Prozent auf 247,10 EUR) und QIAGEN (-1,06 Prozent auf 39,99 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 343 995 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 202,560 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at