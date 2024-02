Gute Stimmung in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu

Am Freitag springt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,53 Prozent auf 17 136,75 Punkte an. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,717 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,415 Prozent fester bei 17 117,37 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 046,69 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 17 139,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 117,37 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 0,947 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.01.2024, wies der DAX einen Wert von 16 571,68 Punkten auf. Der DAX lag vor drei Monaten, am 16.11.2023, bei 15 786,61 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 16.02.2023, bei 15 533,64 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,19 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 17 139,71 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Porsche Automobil vz (+ 2,39 Prozent auf 47,89 EUR), Zalando (+ 1,80 Prozent auf 20,38 EUR), Deutsche Bank (+ 1,63 Prozent auf 12,21 EUR), Porsche (+ 1,44 Prozent auf 80,34 EUR) und Siemens Energy (+ 1,37 Prozent auf 14,03 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Deutsche Börse (-0,27 Prozent auf 185,30 EUR), Covestro (-0,14 Prozent auf 48,71 EUR), RWE (-0,06 Prozent auf 32,06 EUR), EON SE (-0,04 Prozent auf 11,85 EUR) und SAP SE (-0,04 Prozent auf 164,32 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 372 740 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 192,860 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,85 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

