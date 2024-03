Gute Stimmung in Frankfurt: DAX legt mittags zu

Der DAX gewinnt am zweiten Tag der Woche an Fahrt.

Um 12:09 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,37 Prozent auf 17 811,95 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,796 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,360 Prozent fester bei 17 810,15 Punkten, nach 17 746,27 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 17 819,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 777,02 Einheiten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.02.2024, bei 17 037,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 16 791,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, bei 15 427,97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 6,22 Prozent zu Buche. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17 879,11 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 3,61 Prozent auf 13,48 EUR), Porsche (+ 3,38 Prozent auf 83,28 EUR), Zalando (+ 2,45 Prozent auf 19,02 EUR), Commerzbank (+ 2,36 Prozent auf 11,48 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 1,56 Prozent auf 47,56 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Bayer (-1,60 Prozent auf 26,39 EUR), MTU Aero Engines (-1,51 Prozent auf 222,40 EUR), Symrise (-1,16 Prozent auf 106,05 EUR), EON SE (-1,00 Prozent auf 11,86 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,80 Prozent auf 435,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5 637 371 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 206,529 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

2024 hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 7,66 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

