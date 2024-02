Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels fester

So bewegte sich der LUS-DAX schlussendlich.

Am Mittwoch verbuchte der LUS-DAX via XETRA letztendlich Gewinne in Höhe von 0,29 Prozent auf 17 119,00 Punkte.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 17 063,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 162,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, den Wert von 16 628,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.11.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15 910,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.02.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 369,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 2,24 Prozent. Bei 17 199,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,35 Prozent auf 13,88 EUR), BMW (+ 2,44 Prozent auf 104,30 EUR), Porsche (+ 2,25 Prozent auf 80,86 EUR), Daimler Truck (+ 2,00 Prozent auf 36,22 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,93 Prozent auf 68,07 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Siemens Healthineers (-2,95 Prozent auf 53,30 EUR), Symrise (-1,42 Prozent auf 97,02 EUR), Deutsche Börse (-1,27 Prozent auf 186,45 EUR), Sartorius vz (-0,90 Prozent auf 331,90 EUR) und Zalando (-0,76 Prozent auf 19,50 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8 935 384 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 192,112 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent bei der Porsche Automobil vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at