Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge

So performte der FTSE 100 zum Handelsende.

Der FTSE 100 gewann im LSE-Handel letztendlich 0,66 Prozent auf 8 193,51 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,546 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 139,81 Punkten, nach 8 139,81 Punkten am Vortag.

Bei 8 138,18 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 194,85 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,127 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 10.06.2024, bei 8 228,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 961,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 273,79 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,11 Prozent zu. Bei 8 474,41 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Ocado Group (+ 3,96 Prozent auf 3,63 GBP), Fresnillo (+ 3,84 Prozent auf 6,08 GBP), Entain (+ 3,16 Prozent auf 6,60 GBP), Prudential (+ 2,80 Prozent auf 7,35 GBP) und RS Group (+ 2,78 Prozent auf 7,21 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Sage (-2,04 Prozent auf 10,33 GBP), WPP 2012 (-1,86 Prozent auf 7,27 GBP), Barratt Developments (-1,24 Prozent auf 4,85 GBP), D S Smith (-1,14 Prozent auf 4,15 GBP) und Halma (-0,86 Prozent auf 26,52 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 82 041 192 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 220,808 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

