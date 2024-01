Gute Stimmung in Paris: CAC 40 zum Start des Freitagshandels im Aufwind

Am Freitag geht es im CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0,53 Prozent auf 7 440,89 Punkte aufwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,255 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,614 Prozent fester bei 7 446,82 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 401,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 439,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 446,82 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der CAC 40 bereits um 0,360 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 19.12.2023, den Wert von 7 574,67 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 19.10.2023, einen Stand von 6 921,37 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 19.01.2023, bei 6 951,87 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 1,19 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 7 610,10 Punkten. Bei 7 281,10 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Die Crédit Agricole-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 0 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 323,318 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

2024 verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,73 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at