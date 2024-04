Gute Stimmung in Wien: ATX liegt schlussendlich im Plus

Am Dienstag kletterte der ATX via Wiener Börse letztendlich um 0,75 Prozent auf 3 580,87 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 113,814 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 3 554,42 Punkte an der Kurstafel, nach 3 554,19 Punkten am Vortag.

Bei 3 554,42 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 586,78 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 499,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 384,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, den Wert von 3 254,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,95 Prozent. Bei 3 598,65 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 3,17 Prozent auf 18,20 EUR), Erste Group Bank (+ 2,37 Prozent auf 44,52 EUR), BAWAG (+ 2,14 Prozent auf 57,20 EUR), EVN (+ 1,64 Prozent auf 27,85 EUR) und Lenzing (+ 1,29 Prozent auf 31,40 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Mayr-Melnhof Karton (-4,41 Prozent auf 112,60 EUR), Wienerberger (-1,41 Prozent auf 32,22 EUR), voestalpine (-1,20 Prozent auf 24,70 EUR), IMMOFINANZ (-0,63 Prozent auf 23,55 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,43 Prozent auf 46,85 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 565 966 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 24,441 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Unter den ATX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

