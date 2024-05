Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende freundlich

Am Montag tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,70 Prozent fester bei 4 955,75 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,247 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,009 Prozent tiefer bei 4 921,02 Punkten in den Montagshandel, nach 4 921,48 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 4 969,12 Punkte, das Tagestief hingegen 4 920,93 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, den Stand von 5 014,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 690,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, einen Stand von 4 340,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,82 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. 4 380,97 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,91 Prozent auf 414,30 EUR), Infineon (+ 2,50 Prozent auf 32,22 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,93 Prozent auf 3,54 EUR), Allianz (+ 1,89 Prozent auf 269,20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,33 Prozent auf 72,53 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,47 Prozent auf 38,42 EUR), Stellantis (-0,85 Prozent auf 20,13 EUR), Deutsche Börse (-0,35 Prozent auf 184,25 EUR), Ferrari (-0,18 Prozent auf 399,17 EUR) und Enel (-0,04 Prozent auf 6,28 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Intesa Sanpaolo-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 012 596 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 389,129 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Stellantis-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at