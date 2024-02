Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start des Freitagshandels zu

Am Freitag bewegt sich der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,12 Prozent höher bei 17 139,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 142,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17 096,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 16.01.2024, bei 16 539,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.11.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 839,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.02.2023, den Stand von 15 499,00 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,36 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 17 142,50 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Porsche Automobil vz (+ 2,39 Prozent auf 47,89 EUR), Zalando (+ 1,80 Prozent auf 20,38 EUR), Deutsche Bank (+ 1,63 Prozent auf 12,21 EUR), Porsche (+ 1,44 Prozent auf 80,34 EUR) und Siemens Energy (+ 1,37 Prozent auf 14,03 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Deutsche Börse (-0,27 Prozent auf 185,30 EUR), Covestro (-0,14 Prozent auf 48,71 EUR), RWE (-0,06 Prozent auf 32,06 EUR), EON SE (-0,04 Prozent auf 11,85 EUR) und SAP SE (-0,04 Prozent auf 164,32 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 372 740 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 192,860 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

