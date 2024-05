Handel in London: FTSE 100 am Mittag orientierungslos

Das macht das Börsenbarometer in London am Donnerstagmittag.

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,00 Prozent fester bei 8 353,86 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,586 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 354,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8 354,05 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 8 365,12 Punkte, das Tagestief hingegen 8 349,83 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1,71 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 09.04.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 934,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.02.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 7 572,58 Punkte. Der FTSE 100 stand vor einem Jahr, am 09.05.2023, bei 7 764,09 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 8,19 Prozent. Bei 8 365,28 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Frasers Group (+ 1,22 Prozent auf 8,33 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,14 Prozent auf 1,18 GBP), Ashtead (+ 1,10 Prozent auf 58,52 GBP), Reckitt Benckiser (+ 0,97 Prozent auf 45,91 GBP) und Rightmove (+ 0,95 Prozent auf 5,66 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Airtel Africa (-8,39 Prozent auf 1,06 GBP), 3i (-4,77 Prozent auf 28,32 GBP), HSBC (-3,96 Prozent auf 6,93 GBP), Admiral Group (-1,88 Prozent auf 27,21 GBP) und Melrose Industries (-1,59 Prozent auf 5,96 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20 232 156 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 218,287 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Im Index verzeichnet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

