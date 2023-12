Handel in Wien: ATX Prime schlussendlich mit Kursplus

Der ATX Prime zeigte am fünften Tag der Woche eine positive Tendenz.

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,56 Prozent stärker bei 1 692,82 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,039 Prozent schwächer bei 1 682,67 Punkten, nach 1 683,33 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 697,52 Punkte, das Tagestief hingegen 1 682,53 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1,55 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 15.11.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 649,60 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 15.09.2023, den Stand von 1 611,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.12.2022, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 541,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 legte der Index bereits um 6,89 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 513,39 Punkten registriert.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit UBM Development (+ 9,52 Prozent auf 23,00 EUR), Verbund (+ 2,73 Prozent auf 86,55 EUR), Flughafen Wien (+ 1,80 Prozent auf 50,90 EUR), voestalpine (+ 1,72 Prozent auf 28,44 EUR) und EVN (+ 1,64 Prozent auf 27,95 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil BAWAG (-2,40 Prozent auf 46,34 EUR), FACC (-2,02 Prozent auf 5,83 EUR), UNIQA Insurance (-1,21 Prozent auf 7,34 EUR), PORR (-0,92 Prozent auf 12,90 EUR) und CA Immobilien (-0,78 Prozent auf 31,80 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 687 311 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 28,870 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Im ATX Prime verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

