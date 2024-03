Hold für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach Warburg Research-Analyse

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Hold" belassen. Ergebnisse und Ausblick seien schwächer als erwartet, schrieb Analyst Christian Cohrs am Mittwochmorgen. Die Entwicklung der Barmittel und die Erträge für Anleger seien bei den Bonnern aber gut.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 09:57 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,1 Prozent auf 39,57 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 7,40 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 2 176 494 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für die Aktie um 11,8 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzkennzahlen wird am 06.03.2024 erwartet.

